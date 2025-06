Nach der erfolgreichen EP "Of Daydreams And Letting Go" kehrt Jakob Longfield mit "This Is Not Over" zurück – einem Indie-Folk-Track, der die organischen Elemente seiner Vorgänger-EP mit euphorischer Dynamik verbindet.

Diese Dynamik erinnert teils an die goldenen Zeiten von Mumford & Sons, teils an die hoffnungsvolle Aufbruchsstimmung diverser Folk-Klassiker à la Hozier. Die Lyrics unterstreichen diese Grundstimmung, denn sie erzählen vom Weitermachen, Innehalten und der Magie eines Neuanfangs.