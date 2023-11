Grim104 – Ende Der Nacht (ALBUM)

I’m giving you a nightcall/ To tell you/ How I feel

Sommer 2005.

Die letzten verbliebenen Jugendlichen in dem friesischen Dorf zwischen Moor und Meerhaben sich im Licht einer Straßenlaterne an einem Stromkasten versammelt. Es ist ihr Treffpunkt in diesen lauen Nächten, sie trinken, rauchen und flirten. Doch in die Sorglosigkeit dieser Abende weben sich dunkle Fäden. Feine Haarrisse ziehen sich durch die Freundschaften, die Clique löst sich in Zeitlupe auf, die einen verschwinden in den Städten, die anderen in der Ausbildung. Und einer, der hier gerade mit leuchtenden Augen am Joint zieht, wird am Ende des Sommers im Gefängnis sitzen. Wegen eines heimtückischen Mordes. Verschluckt von der Mitternacht.

Grim104s neues Album “Ende Der Nacht“ ist eine zwiespältige Liebeserklärung an diese magische Zeit zwischen Sechs und Sechs, an den Spaß und den Exzess, der in Clubs und auf Tanzflächen zelebriert wird, genauso wie an die Abgründe, die im Dunkeln der Nacht lauern. So erzählt er auf der ersten Single „Sterne“, die mit dem Album am 01.12.2023 veröffentlicht wird, von seinen letzten Wochen als Dorfjugendlicher, kurz bevor ein schreckliches Ereignis die letzten Chancen auf einen Bilderbuch-Sommer zerstört, „Das letzte Jahr im Dorf, als ich 18 war/mit den anderen Outcasts/ mach die Nacht zum Tag(...)/Die Stimmung ist gedrückt/denn wir spüren grad/ unsere Freundschaft löst sich auf wie im Säurebad“. Er spottet auf dem wuchtigen „Nepo Baby“ über „die Kinder von Palina, Otto, Uwe und Udo/die Enkel von Campino, Sido, Ufo und Smudo“, die sich als bodenständige IndiekünstlerInnen versuchen. Underzählt auf einer tanzbaren Hyperpop Pogo-Hymne von einer Liebe, die nur noch vom „Ende Der Welt“ gerettet werden kann.

Das Soundbild von „Ende Der Nacht“ mäandert zwischen einem eleganten ,samtigen Rap-Sound und warmen House-und Bass Music Produktionen, die die ganze Bandbreite einer langen Großstadtnacht abbilden ,mal hypnotisch, mal aufpeitschend. Für diesen eklektrischen Sound hat Grim104 Produzentenund MusikerInnen aus allen subkulturellen Himmelsrichtungen versammelt, von Kenji451 und Silkersoft zu Nvie Motho, DISSY und AsadJohn bis hin zu den NewcomerInnen Paula Engels und UHD, sie alle erschaffen für „Ende der Nacht“ eine einzigartige Soundatmosphäre, tief und vibrierend.

Und so ist das dritte Solo-Album des Zugezogen Maskulin-Mitglieds ein wilder Trip durch die abendliche Großstadt, gesäumt von märchenhaften und abgründigen Begegnungen und Beobachtungen, bis die ersten Risse den Himmel rosa erleuchten.

Am Ende der Nacht.

„Ender Der Nacht“ von Grim104 erscheint am 01.12.2023über Recycled Earth Music.