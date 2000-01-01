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Grim104
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Grim104

In a world gone mad it's hard to think right

Eine Drohne schlägt in einen Unterstand ein, verrauschte Bilder zeigen die letzten Sekunden eines Soldaten, unterlegt von kämpferischer Phonk-Musik. Schnitt. Ein Rapper hält seinen ersten, eigenen Eistee in die Kamera und grinst. Schnitt. Eine nächtliche Großstadt, grünstichig. Hell und klar hebt sich der Schweif einer Rakete ab, die in ein Hochhaus einschlägt – man hört die Detonation, Alarmsirenen und aufgeregtes Hundegebell. Ein etablierter Indiepop-Artist singt seinen bekanntesten Song, die Kamera schwenkt, auf einmal kommt der Crazy Frog ins Bild, gut gelaunt und nur mit seiner prägnanten Weste bekleidet. Er legt den Arm um den bekannten Sänger, und beide stimmen den Refrain ihres neuen, gemeinsamen Songs ein. Schnitt. Schnitt. Schnitt.

Das kommende neue Album von Grim104, „No Country For Old Grim“, ist eine irrwitzige, finstere Collage aus all diesen Bildern, die in den letzten Jahren sowohl das Weltgeschehen als auch unser persönliches Empfinden beeinflusst haben: Mit den Kriegen und Gräueln der letzten Jahre hat sich die relative Gemütlichkeit der Zehnerjahre endgültig aufgelöst – das Gefühl von politischer und wirtschaftlicher Sicherheit ist in den letzten Jahren erodiert.

Und auch im Nahbereich beginnen die Dinge zu rutschen: Die „Arm, aber sexy“-Utopie von Berlin ist ausgeträumt, und eine obskure, neue Klassengesellschaft ist entstanden – die, die den Smoothie bestellen, und die, die den Smoothie in einem kaputten Mitsubishi Colt liefern.

Dazwischen all die Überlegungen, die man sich als Mittdreißiger macht, wenn man es nicht mehr in die Smoothie-Klasse geschafft hat: Oder doch nochmal was Richtiges machen? Oder doch nochmal wegziehen? Oder nicht?

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Releases

Cover: Grim104 - No Country For Old Grim
No Country For Old GrimGrim104
Cover: Grim104 - Zum Griechen ft. Mehnersmoos
Zum Griechen ft. MehnersmoosGrim104
Cover: Grim104 - Hinter der Tür (feat. Crimson Bloom)
Hinter der Tür (feat. Crimson Bloom)Grim104
Cover: Grim104 - Mantra
MantraGrim104
Cover: Grim104 - Nie So Cool (prod. Admiral Klatsch)
Nie So Cool (prod. Admiral Klatsch)Grim104
Cover: Grim104 - Artist Dinner Mit Dem Crazy Frog
Artist Dinner Mit Dem Crazy FrogGrim104
Cover: Grim104 - BASS (feat Dea Bbz, prod by AsadJohn)
BASS (feat Dea Bbz, prod by AsadJohn)Grim104
Cover: Grim104 - Gurke Im Wodka (ft Jan Delay)
Gurke Im Wodka (ft Jan Delay)Grim104
Cover: Grim104 - LEKKER (feat Fatoni)
LEKKER (feat Fatoni)Grim104
Cover: Grim104 - BOYS DONT CRY (feat Team Avantgarde)
BOYS DONT CRY (feat Team Avantgarde)Grim104
Cover: Grim104 - Ende Der Nacht
Ende Der NachtGrim104

Videos

Grim104 - Artist Dinner Mit Dem Crazy Frog
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Grim104 ft Jan Delay - Gurke Im Wodka (prod. Kenji451)
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GRIM104 - STERNE (PROD. SILKERSOFT)
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Grim104 ft Paula Engels - Ende Der Nacht prod. AsadJohn (8BIT Visual)
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Grim104 - Stadtfuchs (prod. Silkersoft & nvie motho)
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Grim104 & DISSY - Risse (prod. Nvie Motho)
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