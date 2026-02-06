Zuerst fällt die Bombe, dann ein greller Blitz, danach Stille. Und dann ist es aus. Keine Streitereien mehr, keine letzten Versuche mehr, keine Versöhnungen, beiden ist klar, dass diese Beziehung vorbei ist. Aber der Schock darüber kommt zeitverzögert, überfällt einen bei Wohnungsbesichtigungen, bei den sinnlosen U-Bahn-Fahrten durch die Nacht, beim betrunkenen Nachhauseweg in einer fremden Wohngegend. Und spätestens wenn der neue Wohnungsschlüssel ungewohnt leicht in der Hand liegt, überkommt einen die Gewissheit, dass hinter dieser Tür kein Zuhause wartet, kein warmes Bett, sondern nur leere Räume und eine Matratze auf dem Boden.

Auf „Hinter Der Tür“, der nächsten Auskopplung aus Grim104s neuem Album „No Country For Old Grim“, lässt Grim104 eine Trennung Revue passieren, die so alltäglich wie brutal ist. „Zuerst fällt eine Bombe, dann ein Blitz, danach nur Schwärze / Ich bin Anfang 30, diese Trennung meine erste.“ Präzise seziert er das Gefühl des Stürzens ins Bodenlose und den Versuch, irgendwo einen Halt zu finden. „Wenn ich schlafe, sind die Träume schräg und ohne Sinn / Ich werd wach und brauch ein bisschen, bis ich merke, wo ich bin / Find noch immer nicht den Lichtschalter, taste durch das Dunkel / ich darf mir nicht das Handy nehmen / weil ich sonst auf dein Insta gucke.“

Nicht nur das ungewohnt intime Thema ist ein Novum für Grim104, auch Sound und Feature-Gast erweitern den Kosmos des 37-Jährigen. Der Beat von Produzent Silkersoft überrascht durch eine dunkel-samtige Atmosphäre mit Wave-Einsprengseln und unterstreicht eindrucksvoll Trennungsschmerz und Entfremdung mit einem hypnotischen Sound. Und dann ist da noch die Stimme von David Tendler, dem 21-jährigen Sänger von Crimson Bloom, der im Refrain glockenhell und bittersüß zusammenfasst, was die ersten Wochen und Monate nach Tag X so schmerzhaft macht. „Hinter dieser Tür ist kein Zuhaus / seit diesem Jahr sind’s nur Räume / Falle blau ins Bett und hoff, dass ich nicht träume.“

Damit ist „Hinter Der Tür“ nicht nur eine weitere Facette des Zugezogen-Maskulin-Rappers, sondern auch die Dokumentation und Verarbeitung eines Falls, durch die Nächte, durch leere Straßen, durch die Kneipen, immer auf der Suche danach, dass dort etwas wartet, was aus den Räumen hinter der Tür wieder ein Zuhause macht.