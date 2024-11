Grim104: BASS (feat Dea Bbz, prod by AsadJohn)

Grim104 & Dea Bbz – BASS (prod. AsadJohn)

A heavy bassline is my kind of silence

Oh Nein! Gerade noch haben Grim104 und Dea Bbz in AsadJohns Studio einen gottverdammten Hit aufgenommen, als sich plötzlich unter ihren Füßen ein Zeitloch aufgetan und beide verschluckt hat. Und so rasen sie ungebremst durch einen durch einen neongrünen Tunnel aus rückwärts drehenden Weckern, gelben Flat Eric-Figuren und kleinen Sims-Charaktern, die die beiden höhnisch auslachen. Und das alles nur, weil sie noch mehr Bass wollten! Auf „BASS“, der neuen Single von Grim104 und Dea Bbz, die am 08.11.2024 erscheint, machen die beiden irrwitzigen Trip durch Gegenwart und Vergangenheit und spiegeln den Zeitgeist durch ihre Gen Z- beziehungsweise Millenialperspektiven: „Ich bin gerade noch Gen Z, letztes Jahr und ich bin stolz drauf/ 90s Baby seit Miley Bad Girl ist im Vollrausch/ Tanze Hoedown Throwdown, Playsi 2 und ich schau Frauentausch“ rappt die 26-jährige Dea Bbz und lässt keinen Zweifel, welche Ära sie geprägt hat, während Grim104 die Welt nicht mehr versteht, „Du hattest den Brat Summer/ Iced Matcha Latte, ich hab am Kanal Pizza gefressen, der Sommer einer Ratte/ Von Microtrend zu Mictrotrend, diese Zeit macht mich demure, tanz im Club ganz allein mit meiner Flat Eric-Figur“. Für den Sound dieses Trips durch Zeit und Raum ist AsadJohn verantwortlich: Als Produzent von Haiyti und T-Low schon gefeiert für seinen experimentellen Trap- und Rage-Ansatz, setzt er auf „BASS“ vermehrt auf einen warmen Ghetto House Sound, der Chicago 1992 und Berlin 2024 vereint: Warm und treibend, dabei aber nie stumpfes Gestampfe, sondern ein smarter Electronica Entwurf, der Rap und House verbindet. Und so ist diese Single der perfekte Soundtrack für die Jahreszeit nach dem Brat Summer, in der heiße Clubs und schwitzige Tanzflächen wieder die Menschen zusammenbringen, egal aus welchem Jahrzehnt, alle auf der Suche nach einer Sache: Mehr Bass!