Auf „Nie So Cool“ stapft Grim104 schlecht gelaunt durch die matschigen Wiesen seiner norddeutschen Heimat – seit langer Zeit hat er sich zurück in diese Landschaft aus Deichen und Weiden begeben, in ein kleines Dörfchen mit einer Kirche und einer Kneipe – nur um festzustellen, dass das Hausverbot in beiden Einrichtungen auch nach 20 Jahren noch gültig ist! Er spürt die kalten Blicke durch die blütenweissen Gardinen, seinen Anflug von Teenage Rebellion haben sie ihm hier nie ganz verziehen. Aber zurück ins seine Wahlheimat Berlin nagt das gleiche Unbehagen an ihm: Abhängen vor La Maison, Running Clubs und das Leerkaufen des Le Labo-Stores in Mitte erzeugen in ihm ein Gefühl von Andersartigkeit, das schwer zu kaschieren ist. Was bleibt, ist das Besinnen auf Freundschaft und Solidarität mit „Freaks und Chicks On Speed/ die auf demselben Strafplaneten der Wirklichkeit entfliehen“, egal ob auf dem Dorf oder der Stadt.

Die erste o]izielle Single von Grim104s neuem Album „No Country For Old Grim“ ist eine trotzige Hymne auf Individualität und Widerständigkeit, produziert von Admiral Klatsch (u.a. Ikkimel und Tiefbasskommando). Die rohe, reduzierte Produktion in Kombination mit grim104 geschrienen Raps fühlen sich an wie Deichspaziergang im Orkan und erinnern an britische Acts wie Sleaford Mods – in Deutschland ist diese einzigartige Soundästhetik bisher unvergleichbar.