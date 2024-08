Grim104: Gurke Im Wodka (ft Jan Delay)

Tretboote in einem glitzernden Berliner Badesee. Jugendliche, die zu dritt auf einem E-Scooter durch die sommerliche Großstadt rasen. Eine schummrige Hafenbar am Mittelmeer, in der sich schon zu früher Stunde beschlagene Gläser stapeln. Ein uralter japanischer Geländewagen, der sich eine Serpentine hochquält, unten das tiefblaue Meer, neben ihm weißer Kalk und Flieder. Das sind die Bilder, die Grim104 und Jan Delay auf „Gurke im Wodka“ heraufbeschwören, eine Liebeserklärung an flirrende Sommertage in großen Städten und fernen Ländern. „Wir sind Könige des Freitagabends/ Prinzen im Pub/ Tretboot von der Fischerpinte/ Nix Prinzenbad“ rappt Grim104 auf dieser Ode an Slackertum und süßes Nichtstun und Jan Delay erklärt im titelgebenden Refrain „Ich bin cool wie die Gurke im Wodka/ Noch ein bisschen cooler nach Geburt meiner Tochter/ Ja, ich bin verflucht zu einem Leben als Rockstar“. Und niemanden glaubt man diese Worte mehr als dem Hamburger, der erst mit den Absoluten Beginnern Rap in Deutschland revolutionierte und dann als Jan Delay mit seinen smarten Dancehall- und Funkentwürfen zu einem der wichtigsten Musiker des Landes wurde. Getragen wird „Gurke im Wodka“ von einer verspult-groovenden Kenji451- Produktion, die mit lässigen LoFi-Vibes und einem süchtig machenden Sample Zeitgeist und 90er Ästhetik kombiniert – und so den perfekten Soundtrack für kochende Sommernächte entstehen lässt, egal ob in BerlinWedding oder Athen-Exarchia.