Oh Nein! Grim104s liebe alte Mutti hat einen Schlaganfall bekommen, jetzt sind beide Eltern pflegebedürftig. Da ist es jetzt vorbei mit dem süßen Großstadtleben, jetzt heißt es: Zurück aufs Dorf! Gut, dass es im alten Kinderzimmer noch genauso aussieht wie früher, an der Wand hängt sogar das alte Eminem-Poster und erinnert Grim104 an all die großen Träume, die jetzt geplatzt sind. Und gut, dass seine Freunde von Mehnersmoos noch da sind: Die Burschen haben immer gewusst, dass das mit Berlin eine Schnapsidee war und haben der Provinz die Treue gehalten! Und Apropos Schnaps: Am Wochenende geht es zu dritt in die Taverna Plankton, Wirt Ioannis begrüßt die Gäste mit Handschlag und dann gibt es erstmal einen Ouzo aufs Haus – und all der Schmerz ist vergessen! Auf „Zum Griechen“, der neuen Single aus dem kommenden Album „No Country For Old Grim“ feuert Grim104 ein Feuerwerk aus Tragikomik und bizarren Einfällen ab, wenn er davon erzählt, wieder zurück in sein Heimatdorf ziehen zu müssen und sich dort mit den lokalen Taugenichtsen die Zeit vertreibt, bis man sich am Wochenende endlich wieder mit bierseliger Gemütlichkeit betäuben kann. Unterstützt wird er dabei von Mehnersmoos, die als Featuregäste zwar weiterhin ihrer Liebe für absurden Su]- Geschichten frönen können, aber zwischen den Zeilen melancholischen Humor aufblitzen lassen. Den entsprechenden Sound trägt Silkersoft bei: Der Berliner Produzent, der sich in einem Spannungsfeld aus Casper-Produktionen und Soundtracks für international erfolgreiche Indie-Games bewegt, lässt in „Zum Griechen“ WitchHouse und Dreamcore einfließen und sorgt damit für eine seltsam-traurige Stimmung, der letzte Blick auf einen rosa Sonnenuntergang, bevor man wieder im Dunkel des Gastraums verschwindet. Und so ist „Zum Griechen“ die Essenz aus Grim104s bisherigen Scha]en, traurig, witzig, bizarr, mit einem Hang zum absurden Storytelling und experimentellen Sound! Darauf einen Ouzo! Jamas!