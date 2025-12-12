We're in for nasty weather / There has got to be a way / Burning down the house.

Was für ein Sumpf. Der sympathische Artschool-Rapper mit den progressiven Ansichten: Alle kennen die Gerüchte, die Geschichten aus dem Backstage, und doch reicht eine halbherzige Entschuldigung, gerülpst in die Selfie-Kamera, um wieder miteinander zu arbeiten. Oder die besonders authentische Rap-Crew, die live und ungeschönt vom rauen Leben auf der Straße berichtet – aber den Anwalt-Vater und die Mittelschichts-Herkunft dezent beiseitelässt. Oder, oder, oder.

Auf „Mantra“, nach „Artist Dinner mit dem Crazy Frog“ und „Nie So Cool“ die dritte Singleauskopplung aus dem kommenden Album „No Country For Old Grim“, spuckt Grim104 mit überschlagener Stimme sein Gift und seine Galle über Rapszene und Musiklandschaft: „doomscrolle mich Freitagmorgens durch Deutschrap Brandneu / Welcher Vergewaltiger diese Woche auf dem Cover noch mehr Wohlstand anhäuft?“

Und landet immer wieder beim gleichen Schluss, dem titelgebenden Mantra:

„Ich f*cke den A&R, ich rippe das Label ab, dieses Mantra hämmert unter meinem Schädeldach!“

Untermalt wird diese Abrechnung durch eine dröhnende Silkersoft-Produktion, die mithilfe des hypnotischen Samples und in Kombination mit Grim104s heiserem Vortrag eine Atmosphäre schafft, die in Clubs und auf Festivals die Moshpits von ganz allein öffnen wird.

Und so ist „Mantra“ eine zwingende Mischung aus rotziger Szenekritik und Live-Banger, die in den nächsten Wochen noch für einige Furore – und damit für die Verbreitung des Grim’schen Mantras – sorgen wird.

„Mantra“ von Grim104 erscheint am 12.12.2025.