NEØV: Feel

NEØV veröffentlichen eine neue, von Alex Somers gemixte Single

Die finnische Indie-Band NEØV, bestehend aus den Brüdern Anssi und Samuli Neuvonen, veröffentlicht am Freitag, 3. Mai, eine neue Single und ein Musikvideo. „Feel“ ist die zweite Auskopplung aus ihrem neuen Album Soft Atlas, das im August erscheint und im legendären Sundlaugin Studio in Island aufgenommen wurde. Abgemischt wurde der Song von Alex Somers (Bob Dylan, Sigur Rós, Of Monsters and Men) in Los Angeles. Das Musikvideo zu „Feel“ wurde von Timothée Lambrecq in Japan gedreht.

- Feel“ handelt davon, durch einen Tunnel zu gehen. Der Song wurde durch Meditation, emotionalen Elektro und Island inspiriert. Die Arbeit mit Alex war eine wunderbare Erfahrung. Und das Musikvideo, das auf den Amami-Inseln gedreht wurde, ist eine Reise, sagt NEØVs Sänger und Gitarrist Anssi Neuvonen.

Nach dem Lob der Kritiker und der Radio-Rotation (Radio Eins, Ego FM) ihrer bisherigen Veröffentlichungen werden NEØV dieses Jahr zweimal in Deutschland auf Tournee gehen. Nach der Mini-Tour im Juni folgt im Oktober eine längere Album-Release-Tour mit Shows in Berlin, Hamburg und Nürnberg Pop.

NEØV tour dates:

5.6.2024 Wiesbaden, Kreativfabrik

6.6.2024 Cologne, Helios37

7.6.2024 Langenberg, KGB

8.6.2024 Alfeld (Leine), Alfeld-Rockt

5.9.2024 Espoo, Louhisali

30.9.2024 Berlin, Schokoladen

1.10.2024 Hanover, Glocksee

2.10.2024 Hamburg, Molotow

4.10.2024 Bremen, MS Loretta

5.10.2024 Krefeld, Kulturrampe

8.10.2024 Karlsruhe, Jubez

9.10.2024 Hildesheim, Club VEB / Kufa Löseke

10.10.2024 Göttingen, Nörgelbuff

11.10.2024 Nuremberg, Nürnberg Pop

12.10.2024 Ulm, Gold