Friedrich Liechtenstein: Alle Getränke gehen aufs Haus

Friedrich Liechtenstein meets Hip-Hop – und wie! Nach der überraschenden und erfolgreichen Kollaboration mit Purple Disco Machine auf dem Track „Die Maschine“ legt der Berliner mit der Original Version von „Alle Getränke gehen aufs Haus“ nach und beweist mit diesem Release einmal mehr seinen enormen Facettenreichtum.

Im Gegensatz zur im Mai veröffentlichten Remix-Version des Tracks, die in elektronischen Gefilden unterwegs war, flowt der Musiker in der Original Version elegant mit seiner unverwechselbaren Stimme über einen von Dr. Dre inspirierten Hip-Hop-Beat. Dies macht den Song zu einem der wohl lässigsten Trinklieder, die es seit langem gab. Oder wie er selbst sagt: „Es gibt viele Trinklieder. Hier kommt ein neues Trinklied. Vielleicht wird dieses Lied nun oft gespielt, wenn es was zu feiern gibt. Es muss auch coole Trinklieder geben“.