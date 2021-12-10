Adam Wendler: Driver

Stell dir vor, du sitzt auf dem Beifahrersitz, während jemand anderes dein Leben steuert. Dieses Konzept vermittelt Adam Wendlers neue Single „Driver“: Eine Nebenrolle statt einer Hauptfigur im eigenen Lebensfilm zu spielen. Es ist ein Lied über verpasste Gelegenheiten, Reue und die Unfähigkeit / den Widerwillen, Verantwortung zu übernehmen und die Kontrolle über das eigene Schicksal zu übernehmen. Mit seiner neuen Single zeigt uns Adam eine intimere und verletzlichere Seite seines Songwritings. „Driver“ ist ein sanfter Song im Balladenstil mit einer gleichzeitig melancholischen und eingängigen Pop-Sensibilität