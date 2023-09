Adam Wendler ist ein kanadischer Künstler mit einer gleich großen Leidenschaft für introspektives Songwriting und ‘Good Times’, der aktuell in Deutschland lebt. Aufgewachsen in einer kanadischen Kleinstadt, begann Adams Liebe zur Musik schon in jungen Jahren. Obwohl er farbenblind ist, ist er ein farbenfroher Mensch – und wird oft als Freigeist und Schöpfer des perfekten Roadtrip-Soundtracks beschrieben.



Adam liebt es, auf Tour zu sein und hat in den letzten Jahren bei über 1000 Konzerten seine „Ein-Mann-Band“-Performance perfektioniert. Er ist bereits bei Festivals wie dem Open Flair, Sun Valley & Woodstockenweiler aufgetreten und hat Support-Shows für Acts wie Graham Candy, Post Animal, Ryan Sheridan, The Academic, Jamie Webster, The Arkells und Matt Mays gespielt.



Er hat plattformübergreifend Millionen von Streams angesammelt und mehrere seiner Songs erreichten Chart-Positionen. Er wird international im Radio gespielt und 2022 wurde sein Song „The Pretty Things“ im Soundtrack des Warner Brothers Films „OVER & OUT“ verwendet. Adam arbeitet kontinuierlich mit Songwritern und Produzenten aus Europa & Nordamerika zusammen und hat bereits als Feature Artist / Co-Writer auf Tracks von Künstlern wie B Young, Afroman, Meynberg, Henri Purnell, My Parade, MOONLGHT, Thunder und Pacific mitgewrikt. Er ist ein mit Platin ausgezeichneter Gitarrist und seine Co-Writes haben über Hundert Millionen von Streams angehäuft.



Adam ist dafür bekannt, keine musikalischen Grenzen zu haben; indem er Pop-Elemente mit Folk, Country, Indie, House und einem Hauch von Rock verbindet, hat er für jeden Geschmack etwas zu bieten. Dabei zeichnet sich jeder Song durch seine unverwechselbare Stimme und sein sanftes Gitarrenspiel aus. Er schreibt und veröffentlicht kontinuierlich Musik und versucht sich stets in neuen Stilrichtungen. Sein Ziel ist es, ständig neue Sounds und Techniken zu integrieren, wodurch er es geschafft hat, sein ganz eigenes „Surf Country“-Genre zu kreieren.



Adam Wendler: Lokale Legende; internationaler Held; Freund vieler; Autor tiefer Texte, der das Leben nicht zu ernst nimmt. Seine Hingabe ist unübertroffen und er ist zweifellos ein Künstler, der Großes vor hat.