„Lost In The Water“ ist eine Ode an die 36 bewaffneten und militärisch ausgebildeten Delfine, die 2005 aufgrund von Hurrikan Katrina in das offene Meer ausbrachen. Obwohl sie angeblich mit giftigen Pfeilgewehren bewaffnet waren, mache ich mir oft Sorgen um diese charmanten Säugetiere. Wo sind sie jetzt und wie geht es ihnen? Einige streifen vielleicht immer noch durch die Ozeane – ‘lost in the water.