Man mache sich bereit für den sexysten Song des Jahrhunderts. "Sex And Champagne" bringt Disco-Funk zurück - ein skurriler Song mit ansteckender Bassline, der einen in Atem hält: Wird der Protagonist jemals "Glück" haben oder ist er zu einem Leben in Abstinenz verdammt? Jetzt einschalten für ein außerweltliches Erlebnis.