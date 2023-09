Adam Wendler: Everybody's Getting Famous

"Everybody's Getting Famous" ist ein fröhlicher Surf-Country Song, in dem es darum geht, das Gefühl zu haben, dass alle um einen herum “Groß herauskommen", während man selber scheinbar still steht und sich fragt, ob es ein Geheimrezept gibt, das man einfach nicht kennt. Obwohl es so klingt, als würde Adam sich über Influencer und “Content-Creators” lustig machen, ist dies in der Tat nicht der Fall - eher das Gegenteil. Auf der Suche nach seinem Platz in der Social-Media-Landschaft hat er sogar sein eigenes TikTok-Drama namens "Adam's Anatomy" ins Leben gerufen und versucht nach wie vor, diese viralen Höhepunkte zu erreichen. Alles in allem betrachtet der Song das heutige Online-Klima auf eine unbeschwerte, poppige Art. In einer Welt, in der es so einfach ist wie nie zuvor, Aufmerksamkeit zu erlangen - aber auch so schwer wie nie zuvor - fühlen sich die aktuellen Zeiten sehr nach dem Wilden Westen der modernen Zeit an