Wenn man Adam fragt, wie es ihm geht, wird er einem in 95% der Fälle mit “living the dream” antworten - das Motto schien also der perfekte Titel für sein neues Feel-GoodAlbum zu sein. "Living The Dream" ist seit 4 Jahren in Arbeit - ursprünglich sollte es lediglich eine kurze EP werden, entwickelte sich jedoch nach und nach zu einer kompletten LP, da Adam immer mehr Songs schrieb, die zum Vibe des Albums passten. Produzent Christoph Stötzer machte sich seine Erfahrung im Tropical House und Pop Bereich zunutze, um dem Album seinen sauberen und klaren Sound zu verleihen, den man auf dem Endprodukt zu hören vermag. Adam und er haben unermüdlich zusammengearbeitet, um dieses einzigartige Album zu erschaffen. Sie haben dabei den kreativen Fluss niemals ignoriert, nichts überstürzt und immer diejenigen Entscheidungen getroffen, die im Sinne der Musik waren. Im Laufe der Zeit und nach zahlreichen Song-Veröffentlichungen hat Adam erkannt, dass sein Sound nicht in eine Schublade gesteckt werden und er sich nicht nur auf ein Genre beschränken kann - und möchte. Der Klang seiner Stimme wird oft als Country beschrieben, aber sein Gitarrenspiel und sein Schreibstil haben einen akustischen Surfsound. Diese Kombination führte nach und nach zur Schaffung eines neuen Genres: “Surf Country". Dieser Stil beschreibt perfekt das, was man nun auf "Living The Dream" hört. Man stelle sich den Sound von Jack Johnson vor, jedoch mit einem treibenden Beat, mehr Gitarrenelementen und folkigen, Geschichten erzählenden Texten. Das Album ist eine Reise von Anfang bis Ende und passt perfekt zum Leben “on the road”. Man kann es genießen, während man Limonade auf einer Veranda in Texas oder ein eiskaltes Bier am Strand trinkt - und überall dazwischen. Das Album wird über Motor Records veröffentlicht und den Sommer und Herbst über intensiv online und offline beworben werden, wobei der fröhliche und sonnige Vibe des Albums optimal genutzt werden kann. Adam und sein Team haben eine umfangreiche Social-Media-Kampagne geplant, die das Album sowie mehrere Singles im Vorfeld begleiten wird. Darüber hinaus wird Adam das Album auf die Art und Weise bewerben, wie er es am besten kann: live auf Tour mit bereits mehr als 35 geplanten Konzerten. Er spielt außerdem kontinuierlich Support-Shows für bekanntere Künstler und wartet derzeit auf die Bestätigung als offizieller Tour-Support für Tors. Adams Ziel im Leben ist es, “good vibes” zu verbreiten, und er ist zuversichtlich, dass er dies mit diesem Album erreichen wird. Viel Spaß!