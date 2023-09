Adam Wendler: Thin Ice

Adam Wendler macht keine Faxen und startet 2021 mit ‘Thin Ice’ als erster Single des Jahres direkt durch. In echter 2020-Manier wurde der Song in etwas mehr als einer Stunde in einer Zoom-Session im November geschrieben - gemeinsam mit der UK Band Tors, die kürzlich von X Ambassadors Management unter Vertrag genommen wurde.

Der Song kann als Folk-Pop vom Feinsten bezeichnet werden. Eine moderne Pop-Produktion in Verbindung mit zeitlosen Texten und Melodien zum Mitsingen führt zu einem Song, der wie eine Mischung aus "Dermot Kennedy" und "Vance Joy" klingt. Thematisch ist "Thin Ice" aus der Perspektive von jemandem geschrieben, der sich minderwertig in einer Beziehung fühlt, obwohl er mit der Frau seiner Träume zusammen ist. Der Song kombiniert eine melancholische Stimmung mit einem vollen Sound und einem treibendem Tempo und behandelt das Dilemma, einen Partner aufgrund von eigenen Unsicherheiten zum Gehen zu bewegen. Adam, ein Multiinstrumentalist aus der kanadischen Kleinstadt Goderich, lebt derzeit in Berlin und hat so einiges erreicht, seit er mit 15 Jahren angefangen hat, Gitarre zu spielen und Songs zu schreiben.

2017 kam er zum ersten Mal nach Berlin und hat seitdem über 400 Konzerte in Deutschland und Kanada gespielt: Mit dabei Auftritte beim Open Flair, Live at Heart und dem Kingsville Folk Music Festival sowie Support-Shows für Ryan Sheridan, die Arkells, Post Animal und Matt Mays. Doch Adam hat über die letzten Jahre nicht nur sein Ein-Mann-Band-Setup perfektioniert, er ist außerdem bekannt für seine vielen zum Nachdenken anregenden und aufwändig produzierten Musikvideos; seine Live-Performances wurden bereits auf YouTube-Kanälen wie Balcony TV und Berlin Sessions gefeatured. Einige seiner Songs wurden in die Singer- Songwriter iTunes-Charts aufgenommen, was zu Radioplay in Deutschland und Kanada führte (z. B. Bei Radioeins, Deutschlandfunk Kultur & CBC). Seit 2018 arbeitet Adam außerdem kontinuierlich mit Songwritern und Produzenten der europäischen Musikszene zusammen und erschien bereits als Feature / Co-Writer auf Tracks von Künstlern wie B Young, Meynberg, Henri Purnell und Pacific.

Adam ist dafür bekannt, keine musikalischen Grenzen zu haben; Er kombiniert Pop-Elemente mit Folk, Country, Indie und einem Hauch von Rock und hat so für jeden etwas mit im Gepäck. “Thin Ice” stellt dabei seine wohl bisher beste Arbeit dar.