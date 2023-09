Adam Wendler: Time To Shine

Mit seiner mitreißenden neuen Single 'Time To Shine' präsentiert Adam ein eigen kreiertes Genre, das er liebevoll 'Surf Country' nennt. Der Song ist eine perfekte Mischung aus fröhlichem Sommer-Pop und nostalgischen Gitarrenklängen, die an den Surf-Rock der 60er Jahre erinnern. Durch die geschickte Integration moderner Indie-Pop-Elemente und Adams einprägsamem Folk-/Country-Gesangsstil entsteht so ein einzigartiger Sound. Inhaltlich zeichnet sich 'Time To Shine' durch eine positive und motivierende Botschaft aus. Der Song verbreitet gute Stimmung in sommerlicher Mitsing-Manier und ermutigt einen dazu, den Moment zu nutzen. Mit seinen mitreißenden Melodien eingängigem Text zieht 'Time To Shine' die Zuhörer in seinen Bann ziehen und inspiriert sie dazu, das Leben in vollen Zügen zu genießen