Adam Wendler: Is Nothing Ever Really Gone (Acoustic)

„Is Nothing Ever Really Gone? (Acoustic)“ wurde nach dem Tod von Adams Vater im Jahr 2021 geschrieben und zeigt: Wenn jemand oder etwas in einer Erinnerung existiert, kann es weiterhin erlebt und geliebt werden, auch wenn es nicht physisch vorhanden ist. Alle Elemente dieser Produktion (außer dem Shaker) wurden auf der Gitarre gespielt oder gesungen. Es ist ein grooviger Jazz-inspirierter Indie-FolkTrack mit einzigartigem Charakter und Melodien, die zum Mitsingen anregen: der perfekte akustische Kaffeehaus-Song.