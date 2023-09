Adam Wendler: Motions

Adam Wendler ist ein kanadischer Musiker aus der Kleinstadt Goderich (ON) mit einer Leidenschaft für introspektives Songwriting und ‘Good Times’, der aktuell in Deutschland lebt. Obwohl er farbenblind ist, ist er ein farbenfroher Mensch – und wird oft als Freigeist bezeichnet. Adam liebt es, auf Tour zu sein und hat in den letzten Jahren über 1000 Konzerte gespielt, darunter Auftritte bei Festivals wie dem Open Flair, Sun Valley oder Woodstockenweiler und Support-Shows für Acts wie Graham Candy, Post Animal, Ryan Sheridan, die Arkells und Matt Mays. Doch Adam hat über die letzten Jahre nicht nur sein Ein-Mann-Band-Setup perfektioniert, er ist außerdem bekannt für seine vielen aufwändig produzierten Musikvideos und ist bereits auf YouTube-Kanälen wie Balcony TV und Berlin Sessions gefeatured worden. Er hat über 6 Millionen Streams auf Spotify (als Solokünstler) und mehrere seiner Songs erreichten Chart-Positionen bei Apple Music und iTunes. Er wird sowohl in Kanada als auch in Deutschland im Radio gespielt (beispielsweise bei Sendern wie radioeins, SWR3, MDR Jump, SR1, Big FM, Deutschlandfunk Kultur & CBC Radio) und 2022 wurde sein Song „The Pretty Things“ im Soundtrack des Warner Brothers Films „OVER & OUT“ verwendet. Adam arbeitet kontinuierlich mit Songwritern und Produzenten aus Europa & Nordamerika zusammen und hat bereits als Feature / Co-Writer auf Tracks von Künstlern wie B Young, Meynberg, Henri Purnell, My Parade, MOONLGHT, Thunder und Pacific veröffentlicht und mitgeschrieben. Adam ist dafür bekannt, keine musikalischen Grenzen zu haben; Er kombiniert PopElemente mit Folk, Country, Indie, House und einem Hauch von Rock und hat so für jeden etwas mit im Gepäck. Auf seinem neusten Album „Motions“ (veröffentlicht im August 2022 über Motor Music) hat er nun seinen großen Stadion-Sound entdeckt. Die Zusammenarbeit mit Produzent Jack Bowden (Tors) hat dazu beigetragen, dieses Album zu seinem wohl bisher besten Werk zu machen. Adam Wendler: Lokale Legende; internationaler Held; Freund vieler; Autor tiefer Texte, der das Leben nicht zu ernst nimmt. Seine Hingabe ist unübertroffen und er lebt dafür, seine Musik mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen.