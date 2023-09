Adam Wendler: Undercover

Bist du schon mal bei einem Konzert deiner Lieblingsband nicht reingekommen? In der neuen Single von Adam Wendler geht es genau darum: Zutritt verwehrt zu bekommen und sich den Weg durch eine Hintertür suchen zu müssen. Auf einer wörtlichen und metaphorischen Ebene beschreibt „Undercover“ die Situation zu wissen was man will, aber kreativ werden zu müssen, um es zu bekommen. Adam nimmt uns mit in seine Jugend, als er mit Freunden zu Rockkonzerten in eine nahe gelegene Stadt fuhr, in der Hoffnung, die Bands zu treffen und mit ihnen abzuhängen. Noch minderjährig, wurden er und seine Freunde am Eingang abgewiesen und schlichen sich in die Clubs. Bei diesen Konzerten erkannte Adam, dass dies das Leben war, das er für sich selbst wollte. Jahre später, inzwischen in der Tat Musiker, zeigt sich das gleiche Dilemma nun auf einer anderen Ebene. Bestimmte Ziele nicht erreichen zu können und eine „Hintertür“ finden zu müssen, ist wohl für viele Künstler nachvollziehbar. „Undercover“ klingt wie sich ein Oasis-Song anhören würde, wenn er im Jahr 2022 produziert worden wäre. Der Song verbindet einen Pop-Vibe, der zum Mitsingen einlädt, mit delikaten Folk-Elementen, die Geschichten erzählen. Es ist ein vollmundiger Folk-PopTrack, der einen gleichzeitig in Bewegung und in Erinnerungen versetzt.