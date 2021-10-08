Adam Wendler: On The Run

Adam Wendler ist ein Multiinstrumentalist aus der kanadischen Kleinstadt Goderich, derzeit in Berlin ansässig. Er hat einen langen Weg zurückgelegt und bereits Beeindruckendes erreicht, seit er mit 15 Jahren angefangen hat, Gitarre zu spielen und Songs zu schreiben.

2017 kam er zum ersten Mal nach Berlin und hat seitdem über 500 Konzerte in Deutschland und Kanada gespielt: Mit dabei Auftritte beim Open Flair, Live at Heart und dem Kingsville Folk Music Festival sowie Support-Shows für Ryan Sheridan, die Arkells, Post Animal und Matt Mays.

Doch Adam hat über die letzten Jahre nicht nur sein Ein Mann-Band-Setup perfektioniert, er ist außerdem bekannt für seine vielen zum Nachdenken anregenden und aufwändig produzierten Musikvideos; seine Live Performances wurden bereits auf YouTube-Kanälen wie Balcony TV und Berlin Sessions gefeatured. Einige seiner Songs wurden in die Singer- Songwriter iTunes-Charts aufgenommen, was zu Radioplay in Deutschland und Kanada führte (z. B. Bei Radioeins, Deutschlandfunk Kultur, SWR3, MDR Jump, SR1, Big FM & & CBC).

Seit 2018 arbeitet Adam außerdem kontinuierlich mit Songwritern und Produzenten der europäischen Musikszene zusammen und erschien bereits als Feature / Co-Writer auf Tracks von Künstlern wie B Young, Meynberg, Henri Purnell und Pacific.Adam ist dafür bekannt, keine musikalischen Grenzen zu haben; Er kombiniert Pop mit Folk, Country und einem Hauch Rock. Seine aktuelle Single “On the Run”, produziert von Jack Bowden (Schlagzeuger bei Tors, unter Vertrag bei dem X Ambassadors Management) stellt dabei seine wohl bisher beste Arbeit dar.

Der Song verbindet eine positive Ohrwurm-Atmosphäre mit einem Text, der ein eher tiefgründiges Thema anspricht. Aufgewachsen im ländlichen Goderich, Ontario, singt Adam von den Sorgen der Arbeiterklasse. Davon für das Wochenende zu leben und sich danach zu sehnen, etwas Neues zu entdecken, aber gleichzeitig im Komfort und in der Sicherheit, die das Kleinstadtleben zu bieten hat, gefangen zu sein.