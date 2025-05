Kenny & Krabat melden sich mit ihrer neuen Single “Luv U” zurück – ein intensiver, emotionaler Track, der gleichzeitig als zweite Veröffentlichung ihrer für den Sommer geplanten Debüt-EP dient.

In den letzten Monaten haben sich die beiden Berliner in ihre Musik vertieft – Studiozeit, Selbstreflexion, Ausprobieren. Mit “Luv u” geben sie nun einen weiteren Vorgeschmack auf das, woran sie so intensiv gearbeitet haben: Es entsteht ein Sound, der so ehrlich und authentisch ist wie nie zuvor.

“Luv U” ist eine persönliche Momentaufnahme – nahbar, ehrlich und verletzlich. Zwischen roher Emotionalität und minimalistischer Produktion entfalten Kenny & Krabat eine Atmosphäre, die direkt unter die Haut geht. Der Beat stammt von den beiden selbst, genauso wie das Musikvideo, das sie in kompletter Eigenregie umgesetzt haben.