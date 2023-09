NYLE: All We Start

In ihrer Debüt-Single "All We Start" erzählt NYLE von Begegnung und Herausforderung, von Nahbarkeit und Distanz. Mit sphärischen, elektronischen Flächen eröffnet sie eine emotionale Welt, in der jedes Gegenüber die Projektionsfläche der eigenen Gedanken wird. Eine klare, filigrane Stimme zeichnet Fragezeichen hinter jede Melodie und malt eine Klanglandschaft, die man atmen und überall hin mitnehmen will. Verwurzelt in der Soundästhetik von skandinavischen Künstlern wie AURORA und Sigur Rós, klingt NYLEs Debüt ungewöhnlich vielschichtig und international.