We Are Aust: Wild River

WILD RIVER.

Du stehst auf einem schroffen Stein. Die Gischt des klaren Gebirgsbaches, der in die Tiefe stürzt kühlt deinen erhitzten Geist. Aber das kreischende Rauschen des Wassers treibt dich an. Du rennst. An mächtigen Baumstämmen vorbei, wirst angepeitscht von den Geistern des Waldes. Du kennst das Ziel nicht. Der Strom zeigt dir den Weg auf. Wurzeln und Geröll lassen dich straucheln, aber du hältst nicht an. Du musst weiter. Immer weiter.

WILD RIVER ist die erste Singleauskopplung aus We Are Austs selbstbetiteltem Debütalbum ‘We Are Aust’ welches am 3. November 2017 erscheinen wird.

Ein wilder Gebirgsbachlauf der zum breiten Fluss wird und jeden mitreißt der sich in die Strömung wagt. Nach dem langen Prozess der Soundfindung veröffentlichen We Are Aust einen irren Kopfnicker-Beat der nur von Olivias Gesang im Zaum gehalten wird. Zum Release erscheint zudem ein Video mit spektakulären Naturaufnahmen.