Joanna Gemma Auguri : LAST DANCE feat Keeley Forsyth

Last Dance besticht durch seine sphärische und außerweltliche Klangwelt. Musikalisch basiert der Track geisterhaften Zither-Akkorden, hallenden Vocals und Synthesizern und wirkt wie der Soundtrack zu einem Edgar Allen Poe-Film, in dem man die Stimmen der Geister im House of Usher hört. Ein Ruf aus einem längst vergessenen Traum, der den Untergang des Menschen im Paradies beschreibt. Ein letzter Kuss, ein letzter Tanz, bevor wir unsere Unschuld verlieren. Wir Menschen sind kindliche und verspielte Wesen, bis uns der Hunger nach mehr einholt und wir in unserer naiven Selbstbezogenheit so oft den Blick für das große Ganze verlieren. Die Dunkelheit und das Unberechenbare liegen in uns und können zu unserem größten Feind werden.

"You lean out so far my love, so far out..."

"Keeley Forsyth und ich lernten uns in einem winzigen Backstage-Bereich auf dem Zemlika kennen, einem liebevoll kuratiertem Avantgarde-Festival auf dem Lande in Lettland kennen, wo wir beide 2022 auftraten. Die Sympathie füreinander war sofort da und auch die offensichtliche Überschneidung in der Melancholie und Intimität in den musikalischen Vorlieben. Letzten Sommer fragte ich sie und ihrem Kollaborateur Ross Downes, ob sie mich bei einem Song für die Platte unterstützen würden und ich freue mich sehr über das Ergebnis –es erinnert mich an eine Art unheimliches Kinderlied.

Was als folkloristisch angehauchter Song auf der Zither begann, wurde durch Keeleys einzigartige Stimme und Ross' Soundscapes ergänzt. "