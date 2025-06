Das aus El Paso, Texas stammende Dark-Country/-Folk-Duo The Division Men veröffentlicht am 25.06. seinen neuen Song „San Saba“, die zweite Single des noch 2025 erscheinenden neuen Albums „Hymns and Fiery Dances“. Auf dem Track sind Peter Hayes (Black Rebel Motorcycle Club), Leah Shapiro (Black Rebel Motorcycle Club), Fredo Ortiz (Beastie Boys, Los Lobos), Laura Scarborough und Beto Martinez (Groupo Fantasma) als Gastmusiker*innen vertreten.

Von September bis November wird die Band zudem auf sehr (!) umfangreiche Europa-Tour gehen

17.09.2025 Berlin, DE @ Terzo Mondo

18.09.2025 Potsdam, DE @ Kunsthaus Sans Titre

19.09.2025 Berlin, DE @ Wiener Blut

20.09.2025 Leszno, PL @ Zakład

21.09.2025 Kraków, PL @ Chicago Bar

23.09.2025 Prague, CZ @ Čítárna Unijazz

24.09.2025 Liberec, CZ @ Club Stamina

25.09.2025 Szczecin, PL @ Pub Dublin

26.09.2025 Hamburg, DE @ Prismeo Theatre

27.09.2025 Bremerhaven, DE @ Kulturwerkstatt hinter Alberts Huus

28.09.2025 Schwanewede, DE @ Schwaneweder Wohnzimmerkonzerte

01.10.2025 Freiburg im Breisgau, DE @ Artik

02.10.2025 Augsburg, DE @ Rheingold

03.10.2025 Bern, CH @ Plan B Records

04.10.2025 Saarbruecken, DE @ Terminus

05.10.2025 Darmstadt, DE @ Gute Stube

08.10.2025 Lucerne, CH @ Ravioli Bar

09.10.2025 Geneva, CH @ Urgence Disk Records

10.10.2025 Annecy, FR @ Bistro Des Tilleuls

11.10.2025 Varese, IT @ Al Cedro

14.10.2025 Dubrovnik, HR @ Fat Bastard

15.10.2025 Split, HR @ Academia Club Ghetto

16.10.2025 Postojna, SI @ Boem Bar17.10.2025 Bologna, IT @ Efesto

18.10.2025 Morrovalle, IT @ Drunk In Public

24.10.2025 Toulon, FR @ Bar de Halle

25.10.2025 Carcassonne, FR @ Du Vin & Des Vinyles

26.10.2025 Dax, FR @ Brewsocial Club

27.10.2025 Burgos, SP @ El Sotano Cultural

29.10.2025 Praia de Esmoriz, PT @ Uncle Joe's

30.10.2025 Faro, PT @ Palimpsestu

31.10.2025 Lisbon, PT @ ADF

02.11.2025 Coimbra, PT @ Gremio Operario de Coimbra

04.11.2025 Sopela, SP @ La Atalaia del Gardoki

05.11.2025 Vitoria-Gasteiz, SP @ Abisinia

06.11.2025 Burlada, SP @ Black Rose

07.11.2025 Angoulême, FR @ Pepper Stage

08.11.2025 Châtellerault, FR @ La Station

09.11.2025 Caen, FR @ Portobello Rock Club

10.11.2025 Gent, BE @ Missy Sippy

12.11.2025 Paris, FR @ Le 34

14.11.2025 Stuttgart, DE @ Laboratorium

15.11.2025 Enkirch, DE @ Tom's Musik-Keller

16.11.2025 Höhr-Grenzhausen, DE @ Cafe Libre

17.11.2025 Wiesbaden, DE @ der Weinländer

18.11.2025 Düsseldorf, DE @ Ratinger Hof

21.11.2025 Wildemann, DE @ Gemeindehaus Wildemann

22.11.2025 Fritzlar, DE @ Cafe Hahn

23.11.2025 Karlsruhe, DE @ Roots

27.11.2025 Aumuhle, DE @ In The Woods

28.11.2025 Berlin, DE @ Cafe Tasso

29.11.2025 Seegebiet Mansfelder Land, DE @ Wassermuehle Röblingen

30.11.2025 Berlin, DE @ Zimmer 16