„The Division Men“ ist ein Akustik-Duo aus El Paso, Texas.



Die Musik ist düster, ätherisch und eindringlich. Die Band hat gerade ihr viertes Studioalbum fertiggestellt, das 2025 auf Motor Music veröffentlicht wird. Das neue Album und eine dreimonatige Europatournee sind für Oktober bis Dezember 2025 geplant.



Das kommende Album enthält Auftritte von:



Rafael Gayol (Leonard Cohen)

Peter Hayes (Black Rebel Motorcycle Club)

Fredo Ortiz (Beastie Boys, Los Lobos)

Dana Colley (Vapors of Morphine, Morphine)

Leah Shapiro (Black Rebel Motorcycle Club)

Barb Hunter (Afghan Whigs, Pigface)

Jacob Valenzuela (Calexico)

Beto Martinez (Groupo Fantasma)

Jay Reynolds (Asleep at the Wheel)

Roscoe Beck (Leonard Cohen, Robben Ford, Eric Johnson)

Rick G Nelson (Afghan Whigs, Twilight Singers, Polyphonic Spree, St. Vincent)

Eric Gorfain (Sam Phillips, Def Leppard, Queens of the Stone Age, Dr. Dre)

Alain Johannes (Eleven, Them Crooked Vultures, Queens of the Stone Age, PJ Harvey, Chris Cornell)

Das aus Texas/USA stammende Acoustic Duo wurde ursprünglich in Berlin im Jahr 2008 gegründet. Sie sind jetzt in El Paso, Texas ansässig. Die Band besteht aus Gründer Jesus Spencer Portillo (Gesang / Akustikgitarre) und seiner Ehefrau Caroline Rippy-Portillo (Gesang / Bassgitarre).



Der Name „The Division Men“ entstand aus der Idee, dass Künstler unabhängig von ihrem Standort aus aller Welt zusammenarbeiten. Das neue Album der Band umfasst 17 Gastmusiker.



Caroline „Lucy La Loca“ Rippy-Portillo, wurde in San Antonio, Texas geboren. Von 2007 bis 2012 spielte sie Bassgitarre für Tito & Tarantula die Wiederum durch den Soundtrack des Quentin Tarantino Films „From Dusk Till Dawn“ Weltruhm erlangten.



J. Spencer Portillo wurde in Los Angeles, Kalifornien geboren, wuchs aber in El Paso/Texas auf. Seine El Paso-Wurzeln prägen die Texte, die ein atmosphärische Porträt von Liebe, Leben und Tod in dieser Grenzstadt widerspiegeln. The Division Men haben einen unverwechselbaren Sound, der als düster, romantisch, ätherisch und eindringlich beschrieben wird.