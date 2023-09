Silent Strike: The Edge

„The Edge“ von SILENT STRIKE ist eine intensive, berührende TripHop-Ballade voll starker Beats, psychedelischer Avantgarde-Pop-Melodien und melancholischer Vocals. Sängerin EM verleiht dem Track durch ihre durchdringende Stimme eine unvergleichliche Tiefe.

„The Edge“ ist die neueste Single-Auskopplung aus Silent Strikes gefeiertem neuen Album „It’s Not Safe To Turn Off Your Computer“ (VÖ 1.9.), das direkt auf #1 der Charts in seiner Heimat Rumänien eingestiegen ist.Silent Strike (geboren 1982 als Ioan Titu) ist ein rumänischer Produzent und Komponist von elektronischer Musik und Filmscores. Er eröffnete bereits Konzerte für Acts wie Faithless, Bonobo, Amon Tobin, Jazzanova oder Robot Koch.2015 wählte ihn das Vice Magazin Rumänien in die Top 5 der besten rumänischen Künstler sowie in die Top 5 der besten rumänischen Songs. 2016 produzierte Silent Strike Rumäniens erfolgreichen Underground Rapper Deliric, komponierte Filmmusik in New York City und entwickelte die Smartphone App „Walk through my Song“.Zusammen mit der jungen rumänischen Sängerin EM veröffentlichte Silent Strike am 1. September das Album „It’s not safe to turn off your computer“. Die erste Singleauskopplung, die auch den Albumtitel „It’s not safe to turn off your computer“ trägt, hat das TIME OUT MAGAZINE London bereits in ihre „Best Songs 2017 Playlist“ aufgenommen."The Edge" ist die neueste Singleauskopplung aus Silent Strikes neuem Album und wurde am 15. September 2017 veröffentlicht.