stegmiller: Licht

Nach Schatten kommt Licht



„Auch wenn wir manchmal keine Sonne sehen, geht es irgendwie weiter“ heißt es in Stegmillers neuesten Song „Licht“, der am 05.04.2023 erscheint und der nach „Zeitmaschine“, „Viel zu lang schon“ und „Bis wir Geister sind“ einen weiteren Schritt eines Künstlers auf dem Weg zurück zu sich selbst markiert.



Jeder kennt sie: Die Schattenseiten des Lebens, Phasen, in denen einem selbst die bunten Seiten des Alltags nur noch grau erscheinen. In genau diesen Phasen setzt sich Stegmiller ans Klavier und kreiert Songs. Das von der Seele schreiben all des Ballasts, das Beschwören der guten Zeiten doch mal wieder anzuklopfen, „Licht“ ist beides und noch so viel mehr.

Ja, es geht um früher, aber weniger präsent als in Songs wie „Viel zu lang schon“, und um ein Morgen, dass deutlich heller leuchtet, als das Jetzt.

Da ist diese Frau, die gerade ihren Job verloren hat, oder eben dieser rastlose Typ, der seinen Kopf nicht ausgeschaltet bekommt. Stegmiller besingt konkrete Situationen und spricht doch gleichzeitig jedem da draußen Mut zu, der gerade am hadern ist mit sich oder der aktuellen Situation.

„Erinner dich! Irgendwann kommt immer Licht“

Und mal ehrlich: Können wir diese Erinnerung in Zeiten wie diesen nicht alle gebrauchen?

Stegmillers aktuelle Single „Licht“ klingt versöhnlicher als die bisherigen Veröffentlichungen des 30jährigen Wahlberliners. Als könne man ihn sehen, wie dort hinter irgendeiner Bühne auf seinen Auftritt wartet. Bisher waren die mutmachenden Zeilen eher selbstgerichtet, jetzt will der Mut nach draußen.

„Licht“ wirkt wie der letzte Anlauf vor dem Sprung ins Ungewisse und er macht verdammt viel Lust auf mehr!