Dornenkönig: Steh Auf

Das neue Album „Frei“ wirft seine Schatten voraus. Nachdem vor einiger Zeit der Titeltrack veröffentlicht wurde, stellen DORNENKÖNIG nun den zweiten Song vor. „Steh Auf“ ist ein Song für alle, die sich nicht der Gleichgültigkeit hingeben. „Steh auf lebe deinen Traum“ heißt es im Text, der das beschreibt, was wir uns alle irgendwann einmal vorgenommen haben. DORNENKÖNIG spricht jeden von uns an, völlig losgelöst von Hautfarbe, Religion oder sozialer Herkunft. Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, aufzustehen.