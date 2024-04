DORNENKÖNIG steht für vielschichtige, melodiöse und deutschsprachige Rockmusik. DORNENKÖNIG Songs zeichnen sich durch ihre starken Melodien, prägnanten Hooks, bisweilen harschen Riffs, dynamischen Grooves und Hymnen-Appeal aus. Zum Team gehört auch Produzent Tommy Newton (u.a. HELLOWEEN, GUANO APES, UFO), dessen enormes Studio-Knowhow auf dem DORNENKÖNIG-Debütalbum „HELL“ einen exquisiten Sound verschafft hat. Nach Veröffentlichung des aktuellen Albums „HELL“, das von der Musikpresse zu einem der besten Neuveröffentlichungen 2018 im Genre deutschsprachiger Rockmusik gekürt wurde, ging es mit AXXIS auf deren -Monster Hero Tour-. Nach erfolgreicher Tour wurde man auch im Ausland auf DORNENKÖNIG aufmerksam. Gleich in zwei Kategorien gewann die Band im März 2019 den amerikanischen AKADEMIA - MUSIC AWARD in Los Angeles, für den besten Rocksong „Tanz auf Glas“ und für das beste Musikvideo „Asphaltpiraten“. Also Vorhang auf für (den) DORNENKÖNIG.