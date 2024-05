Dornenkönig: Weit weg

Die Deutschrocker von Dornenkönig veröffentlichen am 31. Mai ihren neuen Song „Weit weg“. Es ist die dritte Vorab-Single aus dem kommenden neuen Studioalbum „Frei“, das am 28. Juni erscheint. Song und Album wurden von Tommy Newton (Helloween, Giano Apes, UFO) produziert. Die Deutschrock-Könige aus Schwaben „regieren“ auf ihrem neuen Album mit gesunder Härte und tollen Texten!

Das sagt Sänger und Texter Ralph Barthelmess über „Weit weg“: „Alle Geschichten handeln von Schicksalen in denen, Menschen mit einer Versehrtheit leben müssen. Die erste Strophe thematisiert Krankheit, die zweite Strophe eine verwundete Seele, in der letzten geht es um die Benachteiligung durch soziale Missstände. Der Refrain führt alles zusammen – denn was alles verbindet, ist die Sehnsucht nach Heilung dieser Wunden, nach dem Wunsch, ein würdevolles Leben zu führen.“