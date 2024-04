Dornenkönig: Frei

„Frei ist die Erste Single aus dem gleichnamigen kommenden Album von Dornenkönig. Das Thema zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Album. Es ist in Zeiten, in denen sich Populisten, Extremisten und autokratische Systeme einen Kampf mit den freien Gesellschaften führen, ein mir wichtiges Thema. Freiheit fängt im Kopf an und wird mit dem Herzen verteidigt. Jeder sollte selbst entscheiden können, wie er frei Leben kann oder möchte. Und jeder sollte aufstehen, wenn diese in Gefahr ist. Das tun die Menschen gerade und das gibt mir Hoffnung.“



Sänger und Texter von Dornenkönig

Ralph Barthelmess