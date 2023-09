RIA: Der schönste Platz der Erde

Wenn man RIA trifft und ihr zuhört, hat man sofort das Gefühl, eine gute alte Freundin an der Seite zu haben. Als würde man sich mit ihr die ganze Nacht inmitten einer Küchentisch-Romantik die besten Geschichten erzählen.

Es ist diese Nähe und Vertrautheit, die man bei ihr immer wieder findet, denn sie hat ein Gespür für besondere Situationen.

Dabei beruht der Entschluss von RIA, eigene Songs zu schreiben, auf mehreren Schicksalsschlägen. “2017 verliere ich fast meinen kompletten Halt, alles schreit nach Neuanfang. Also lasse ich alles hinter mir und ziehe nach Leipzig - Mit ganz viel Bock auf Musik, vielen Geschichten und Erfahrungen im Hinterkopf und mit der Entschlossenheit, alles auf eine Karte zu setzen: Musik. Ab jetzt bin ich RIA.” Eine dieser Geschichten verarbeitet RIA in ihrer ersten Single “Der Schönste Platz der Erde”, den sie in dieser Zeit geschrieben hat. “Im Song geht es um die Trennung meiner Eltern und dass sich mein Elternhaus, indem ich sonst Ruhe, Kraft und Halt gefunden habe, plötzlich anders anfühlt. Plötzlich trauriger anfühlt, obwohl alles an seinem alten Platz stand. Aber es sind eben nicht die Dinge, die ein Haus mit Wärme füllen, sondern die Menschen, die darin wohnen. Und die waren für einen viel zu langen Moment einfach leer.”

Ihre drei besten Freunde fangen sie in dieser Zeit auf. Sie wurden mehr als Freunde - Sie wurden Familie. “Für diese bedingungslose, echte und enge Freundschaft bin ich unendlich dankbar, weil ich weiß, dass es so etwas sehr selten gibt. In meiner zweiten Single beschreibe ich genau dieses Gefühl.” sagt RIA mit einem Lächeln auf den Lippen.

Das sind Worte, die wie eine Umarmung klingen und genauso fühlen sie sich auch an.