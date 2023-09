Olmo: My Friend Amer (Harry Charles Remix)

Olmo & Harry Charles veröffentlichen einen Slow House Remix zu „My Friend Amer“, aus Olmos kürzlich erschienenem Album "The Trunk".

Olmos Album "The Trunk" ist ein Werk, das seine Fähigkeiten als akribischer Produzent und sorgfältiger Songwriter unterstreicht und sich mit den drängenden sozialen Fragen unserer Zeit auseinandersetzt, indem es psychische Gesundheit, das männliche Ego und das ewige Geheimnis der Liebe erforscht.Unmöglich in eine Schublade zu stecken, ist das neun Tracks umfassende Werk ein beeindruckend einzigartiges Album, das noch lange nach dem Hören in Erinnerung bleibt. Olmo sagt: „In meiner Musik geht es darum, einen temporären Traumraum zu schaffen, in den die Menschen flüchten können. Es ist ein sicherer Ort, an dem komplexe Themen versüßt und in diese kleinen Ohrwürmer verwandelt werden."

Als Fluchtweg vor den Strapazen des täglichen Lebens ist die Welt durch Olmos Musik viel angenehmer, selbst wenn er die schwersten Themen anpackt. Über die Platte schrieb die österreichische Tageszeitung Der Standard: „Olmo liefert mit The Trunk ein musikalisches Rührstück ab, das man so in aller Intensität lange nicht mehr gehört hat. Schon jetzt ein Album, das in diversen Bestenlisten 2022 mit am Start sein dürfte...“Wonderland nennt Olmo einen “artist on the rise…Serving up a luxurious blend of subtle synths, gentle drips of piano keys and the artist’s angelic tone.”

Harry Charles stammt ursprünglich aus Neuseeland, lebt nun seit 8 Jahren in Berlin und hat sich mit seinem unverwechselbaren elektronischen Live-Set aus Downtempo und Slow House, gespickt mit Live-Gitarren- und Vocal-Grooves, schnell zu einem Favoriten auf den Festival Line-Ups entwickelt. Mit einer Reihe von EPs, Singles und Remixen, die er in den letzten 3 Jahren veröffentlicht hat, wird er regelmäßig international gebucht, u.a. auf dem Fusion Festival (DE), Oláia (PT), Shipwrecked, Earthbeat und Rhythm & Alps (NZ) sowie auf einigen der renommiertesten europäischen Tanzflächen. 2023 wird sein Debütalbum "In The Light Of The Open Door" erscheinen.