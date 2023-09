Fargo: Ganz Genau Wir

Fargo mit neuer Single „Ganz Genau Wir“ auf Zielgeraden zum Album



Es gibt sie noch: Momente, in denen die Welt still steht und einfach alles passt. In denen nicht zählt, dass man sich noch vor wenigen Tagen gestritten oder mit den Tränen gekämpft hat und schon gar nicht, ob und wann am nächsten Morgen der Wecker klingelt.

In FARGOs neuer Singe zählt nur der Augenblick. „Ganz Genau Wir“ ist eine Hymne an den perfekten Moment: „Lass uns vergessen, wer wir gestern waren und nicht dran denken, wer wir morgen sind. In diesem Augenblick, ganz genau hier sind wir doch eigentlich ganz genau Wir.“



Einen eben solchen Augenblick erlebte der 35jährige Fargo bereits, beispielsweise als er sich erstmalig auf einer Kino-Leinwand (Takeover - Voll Vertauscht) sehen durfte, oder, als er kürzlich mit seinem Song „Gutes Gefühl“ die magische Marke von 15. Mio Spotify-Streams sprengte.

Klar also, dass er in seiner neuen Single ans „Man-Selbst-Sein“ appelliert, denn anderen Träumen hinterher zu laufen, macht auf Dauer vielleicht erfolgreich, aber definitiv nicht glücklich.



"Ganz Genau Wir“ kommt nachdenklicher daher, als bisherige Veröffentlichungen, wie „Copacabana“ oder „Liebeslied (für meine Hater)“, reiht sich aber doch nahtlos in eine musikalische Entwicklung ein, die in „Eisbär und Pinguin“ bereits angeklungen ist.

Der zweifache Familien-Vater scheint erwachsen geworden zu sein, ohne das Kind in sich verabschieden zu wollen; und dieser Spagat gelingt!

Textlich ist Fargo biografischer unterwegs, als noch bei früheren Werken, er besingt schwierige Phasen und den Weg aus ihnen heraus. Musikalisch hingegen leutet der Song optimal die bevorstehenden Herbstmonate ein und baut damit eine Rampe zum 2. Studioalbum des Berliners, welches am 17.11.2023 erscheinen und auch mit einem Live-Konzert am selben Tag in seiner Heimat begleitet werden wird.



Wer wohl auf dieses Album schon sehnsüchtig wartet? Ganz Genau! Wir.