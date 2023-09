OLD MRS. BATES: PARKA

Sie haben es wieder getan. Die Wiener Band OLD MRS BATES hat den Distortionregler am Verstärker mal wieder ganz nach rechts gedreht. Schon wieder neue Felle in die Kessel des vor Angst und Schmerzen schreienden Schlagzeugs gespannt. Schon wieder musste der Tontechniker im Studio den Pegel des Gesangsmikros stark regulieren. Und schon wieder steht eine dermaßen fette Nummer in den Startlöchern, dass alles zu spät ist. In ihrer neuen Single „Parka“ besingen die 2 Lautstärkenrowdies das Lieblingskleidungsstück von Liam Gallagher und abertausenden Mods auf der ganzen Welt. Schönes Thema! Passt irgendwie zur Band. Eiskalt & super heiß. Wenn Mark Mansons Hit-Buch „Die subtile Kunst des darauf Scheißens“ ein Song wäre, wäre es „Parka“.

Der Track beginnt zwar nicht gleich mit einem Schlag in die Fresse, aber wenn der erste, bis zum Anschlag verzerrte Moll-Akkord angeschlagen und sofort wieder gemuted wird, weiß man: Das wird laut. Jetzt geht’s los. Und genau das passiert. Was besonders spannend ist: Die 2 Wiener versuchen mit „Parka“ ein Gefühl festzuhalten, das viele von uns kennen. Irgendwie läufts grad nicht so im Leben, die letzte Kohle wird knapp, man robbt antriebslos durch den Tag und fragt sich, wofür man das alles machen soll, ja sogar die Kraft zum Wäschewaschen fehlt, sodass man letztendlich eben im dreckigen Parka durch die Straßen schlendert. Auch wenn alles scheiße läuft, man darf aber niemals aufgeben. Man muss schlussendlich die Kraft finden, sich auch selbst zu lieben und zu akzeptieren, wenn man alte Riffelchips aus dem Sofa von willhaben hervorholt und freilich verspeist. Und das ist der Sound dazu. Im dazugehörigen Video visualisiert die Band die notwendige Selbstliebe mittels eines Schatten-Ichs. Mehr sei noch nicht verraten – aber es ist absolut crazy und cool.

OLD MRS BATES erfinden das Rad nicht neu. Also irgendwie schon, aber irgendwie (zum Glück) auch nicht. Denn wir alle – okay, fast alle – lieben Rock. Wir lieben verzerrte Gitarren, ein wimmerndes Schlagzeug, dass ängstlich schreit „Bitte nicht schon wieder!“ und brutal ehrlichen, rauen, emotionalen Gesang. Exakt das bekommen wir von dieser congenialen two piece-Band. Also, macht euch bereit, die Parka-Saison beginnt!