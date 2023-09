Die zwei gebürtigen Salzburger Schorsch und Valle lassen sich seit 2016 nicht in der Weiterentwicklung ihres Sounds aufhalten. Was mit rifflastigem Blues-Rock begann, mündet mittlerweile in einer Mischung aus Alternative- und Indie Rock bei der der Blues aber noch immer mitklingt. Vor 3 Jahren haben sie sich schlussendlich entschieden, zusammen in den 16. Bezirk in Wien zu ziehen, um ihre verfügbare Zeit ganz der Musik und der Entwicklung der Band zu widmen. Nach mittlerweile mehreren veröffentlichten EPs, sind jetzt neue Songs im Entstehen, die für die Band wieder neue Meilensteine darstellen und mit denen sie neue Wege einschlagen. Aber nicht nur der kreative Schaffensprozess der Band entwickelt sich weiter, auch ihr Live Set nimmt permanent an Fahrt auf und überrascht immer wieder, was als 2-Mann Kombo möglich ist. Zwei Punkte stimmen bei Old Mrs. Bates mal auf jeden Fall: Energie und Spaß an der Musik.