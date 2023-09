OLD MRS. BATES: Gold

Es ist Sommer 2023 und die Wiener Alternative-Rock-Band „Old Mrs. Bates“ releasen den dazugehörigen Track. Ihr neuer Song „Gold“ thematisiert alles Glänzende und bringt die Stimmung dafür gleich mit. Mit luftigen Synthesizer-Sounds und eingängigem Schlagzeug-Beat setzt die Band ihren neuen Stil fort und gräbt im Refrain dennoch wieder ihre mächtig-rockigen Ursprünge aus. Auch bei diesem Track kreiert die gekonnt eingesetzte Stimme von Sänger Schorsch wieder einiges an Stimmung und so manches Thema wird auf den Tisch geworfen.



Die energiegeladene Komposition schafft trotzdem eine Atmosphäre der Reflexion und gibt dem Hörer Raum, um die Facetten des Lebens und des eigenen Verhaltens zu hinterfragen. Gold ist ein Symbol für Dinge, die wir als wertvoll erachten, letztendlich aber nicht ewig halten können. Die Frage, wer man ist und wie man sich bei verschiedenen Besitzverhältnissen verhält, darf und soll man sich schon stellen, und die Gründe dafür reflektieren. Denn materieller Wert – wie auch vieles andere – kommt und geht. Man soll sich dessen Vergänglichkeit bewusst sein und es dennoch dankbar genießen können.



Im dazugehörigen Musikvideo lässt die Band es ebenfalls bunt angehen und zeigt sich in verschiedenen ausgefallenen Outfits, goldenen Ketten und goldener Bodypaint. Inspiriert von Musikvideos aus den 2000ern und zeitgenössischer Fotografie, persifliert das Musikvideo zu „Gold“ die zerbrechlichen Richkids von gestern und heute. Dass es schlussendlich in schwarz-weiß gehalten wird, soll ebendiese Vergänglichkeit herausheben. "Das Video ist eine Hommage an die Idee, dass wir uns nicht zu ernst nehmen sollten", sagen die beiden Musiker. "Wir wollten das Thema der Vergänglichkeit auf eine selbstironische Art und Weise darstellen und dennoch die Message rüberbringen.“



Mit dieser nun zweiten Single der neuen EP beweist die Band erneut ihre kreative Vision und ihr Talent, neue Wege zu beschreiten. „Old Mrs. Bates“ gehen ihren Weg weiter und ziehen ihr Ding durch. Denn eines ist sicher: Rock’n’Roll can never die!