OLD MRS. BATES: WASCO

Die Wiener Rock-Band Old Mrs. Bates, bestehend aus Valle und Schorsch, hat ihre neueste EP "Wasco" veröffentlicht. Diese außergewöhnliche Produktion entstand während ihres fünfwöchigen USA-Aufenthalts im Sommer 2022 in Portland, Oregon. In dieser Zeit tauchten sie tief in die Atmosphäre von Oregon bis hinunter nach Kalifornien ein, erkundeten die Straßen, das Nachtleben und verbrachten nicht nur viel Zeit im Tonstudio, sondern auch auf den endlosen Küstenstraßen, in schlechten Hotels und Campingplätzen und machten Bekanntschaft mit so manchen Bären. "Wasco" lädt in fünf Songs dazu ein, über unsere Mitmenschen und sich selbst zu reflektieren. Die abstrakten, prägnanten Texte, welche von Schorsch geschrieben und mit einer kraftvollen Stimme gesungen werden, bieten uns die Möglichkeit, an unserer eigenen Lebensrealität anzuknüpfen. Mit Hilfe von schwungvollen, teils poppigen Gitarren Sounds und treibenden Drums werden die doch ernsten Themen liebevoll und rhythmisch verpackt. Einmal alles aus der Ferne zu betrachten, das wäre interessant. Das dachten sich auch Schorsch und Valle und schnell war die Amerika-Reise geplant und das Handgepäck bereit. Die Wasco Street (der Ursprung des EP-Namens) wurde für zwei Wochen ihr Zuhause und ihr Dasein galt nur mehr dem Tonstudio; grillen, trinken, schwitzen und musizieren war angesagt. Gemeinsam reflektieren über ihr Leben in Wien - aus tausenden Kilometern entfernt. Zum Beispiel in ihrem Song "Parka", der von den Schattenseiten in uns selbst handelt, dem eigenen Verhältnis zum Rausch in "Too Slow" oder über den Umgang mit Geld in ihrem tanzbaren Song "Gold". Alles ist mit dabei. Außerdem sind beeindruckende künstlerische Musikvideos erschienen, die die Themen der Texte sehr gut wiedergeben und visualisieren. Das Video zu Parka ist in einem komplett leeren Hotel, das der Crew zu Verfügung stand, mit rasanter Geschwindigkeit, ausgefallenen Kostümen und einem großartigen Lichtkonzept in nur einer Nacht entstanden. Es endet damit, dass Schorsch und Valle vor ihrem Albtraum flüchten und um ihr Leben laufen. Generell zieht sich durch die drei Musikvideos die Atmosphäre von verlassenen Hotels und Orten durch, die auch eine Anspielung auf die Zeit in Amerika sind und das Gefühl von Vermissen und Einsamkeit hinterlassen. "Wasco" ist ein musikalisches Erlebnis, das durch die menschliche Seele und die Erkundung persönlicher Erfahrungen und Emotionen führt. Old Mrs. Bates lädt rockig und laut dazu ein, sich von dieser eindrucksvollen EP mitreißen zu lassen.