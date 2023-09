MASHA THE RICH MAN : Safe Journey

Der Cinematische Folk-Pop der jüdischen ukrainisch-stämmigen Singer-Songwriterin MASHA THE RICH MAN ist eine warme Umarmung an sich selbst, durch die man sich hineinträumen kann in eine heilere Welt.

Jetzt kommt ihre zweite Single „SAFE JOURNEY“!

Nach ihrer ersten Single „His Rebel Heart“, in der sie ihren Umzug aus der Ukraine nach Deutschland und das sich dadurch veränderte Verhältnis zur Familie verarbeitete, kommt nun „Safe Journey“. Ein verletzliches Stück über die Gefahr des Aufopferns in einer Beziehung, das Frieden-Schließen mit den schmerzhaften Erinnerungen und den Versuch, einen einst wichtigen Menschen trotz allem wohlwollend in eine getrennte Zukunft zu verabschieden.

Getragen wird das Lied von Maschas zarter Stimme, einem Kontrabass, Mellotron und einem anschwellenden mönchsartigen Männerchor, welcher durch die Ursprünglichkeit der isländischen Natur im Musikvideo intensiviert wird. Man fühlt hier die bedrückend eisige Kälte der eigentlich heißen Quelle.

Wer Masha The Rich Man Live sehen möchte, hat vom 10.-17. Juli auf der Acoustics Tour im Dreiergespann mit Anoki und Hazlett diese Gelegenheit

10.07.22 Leipzig, Moritzbastei

11.07.22 Dresden, Groovestation

12.07.22 Berlin, Zenner

13.07.22 Hamburg, Knust

15.07.22 Essen, Weststadthalle

16.07.22 Magdeburg, Moritzhof

17.07.22 Offenbach, Hafen 2