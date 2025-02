MODULAR: Lonely Hearts Club (Single)

Vorhang auf, Manege frei! Ein Spotlight strahlt in die Mitte des Kreises, Spannung auf den Rängen drumherum. Dann plötzlich – Licht aus und die Show beginnt. Mit „Lonely Hearts Club“, der ersten Single ihres gleichnamigen Debütalbums, läutet MODULAR eine neue Ära ein. Eine Ära, in der die Wahl-Hamburgerin zeitgeistig und ohne Genregrenzen eine neue Klangfarbe im Alternative-Pop-Kosmos etabliert.



Auf „Lonely Hearts Club“ spricht MODULAR, umhüllt von minimalistischen wie kraftvollen Y2K-Indie-Gitarren, so offen wie nie über das Gefühl von Alleinsein und Individualismus in den 20ern. „Ich fühl’ mich wohl in dem sonnigen Sound, den das Alleinsein mit sich bringen kann und lade alle ein, sich mit mir wohlzufühlen“, erzählt MODULAR zum Song – oder anders gesagt: „Lonely Hearts Club“ ist DIE Hymne zum Zusammen-einsam-sein.



Mit dem cineastischen Musikvideo – in dem übrigens die Original-Kostüme aus dem Film „Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band“ zu sehen sind – lichtet MODULAR zugleich den Vorhang zur beeindruckenden visuellen Welt des Lonely Hearts Clubs.



Das Debütalbum „Lonely Hearts Club“ erscheint am 23.05.2025.