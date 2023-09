Delorentos: In The Moment

Mit „In The Moment” veröffentlichen Delorentos am 16. Februar ihre neue Single – ein weiterer Vorbote auf ein neues Album der Iren, das im Frühjahr 2018 erscheinen wird.

Mit dem Song feiern Delorentos den Augenblick. „In The Moment“ lädt dazu ein, im Hier und Jetzt zu leben. Er inspiriert dazu, ganz einzutauchen in die Gegenwart und sich nicht von Sorgen um die Zukunft oder traurigen Erinnerungen aus der Vergangenheit aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen. Mit dem Artwork von „In The Moment“ unterstützen Delorentos wieder einen irischen Künstler: Gary Reddin.

Die Vorgängersingle „In Darkness We Feel Our Way“ fand bereits viel Anklang bei Medien und Publikum und schürt gemeinsam mit „In The Moment“ die Vorfreude auf das bereits fünfte Studioalbum der irischen Indie-Rockband.

Das neue Album der Delorentos verspricht abwechslungsreiches Songwriting mit einprägsamen und außergewöhnlichen Melodien. Es wird ein Album voller Lebensfreude, das auf dem bisherigen Werk der Band aufbaut und das weiterführt, wofür Delorentos von Anfang an stehen.

In ihrer grünen Heimat gelten Delorentos als eine der besten, fantasievollsten und interessantesten Bands. Dort hat die vierköpfige melodie-verliebte Gitarrenband seit ihrer Gründung 2005 bereits den Choice Music Prize & Meteor Award als Best Irish Band gewonnen und kann auf regelmäßige Top 10 Platzierungen zurückblicken, sowie auf Shows mit den Arctic Monkeys, Bruce Springsteen, Supergrass und Gang of Four.