Delorentos freuen sich, die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums True Surrender am 27. April 2018 anzukündigen. Dass es dieses neue, fünfte Album der Iren überhaupt gibt, ist ein Beweis für das Durchhaltevermögen und die Stärke der Band.

Im Herbst 2015 mieteten sich die Delorentos ein kleines Studio auf einem Weingut in Nordspanien. Hier begannen sie, den Grundstein für ein neues Album zu legen. Sie nahmen 15 Songs auf, nur um auf dem Heimweg kurz darauf zu entscheiden, dass die Songs alle falsch waren – zu nah an ihrem bisherigen Schaffen und zu weit entfernt von dem, was die Band eigentlich ausdrücken wollte.

Delorentos begannen, ihre ganze Herangehensweise ans Songwriting zu hinterfragen – und was sie mit ihrer Musik eigentlich erreichen möchten. Sie stellten fest, dass sie sich nach mehr Tiefe sehnten, mehr Ehrlichkeit und sich ein neues Level an Offenheit und Intimität wünschten, für das sie sich bisher noch nicht bereit gefühlt hatten. Das Album vom Weingut wurde wieder verworfen und sie ließen sich fallen in ihre neuen Ideen, um nochmal ein komplett anderes Album zu erschaffen.

True Surrender ist das bisher persönlichste Album der Band. Der ursprüngliche Sound der Delorentos, einer klassischen Indie-Gitarrenrock-Band, ist immer noch zu Teilen erhalten. Aber der Sound hat sich weiter entwickelt, vermischt und modifiziert hin zu einem brandneuen „edgy“ Biest, das nur so vor Stärke strotzt.

Der entschlossene Aufstieg der Delorentos war und ist ein wundervolles (und zeitweise verwirrendes) Auf und Ab voller Brüche, Labelwechsel, Reformierungen, aber auch Kritikerpreise, weltweiter Tourneen und voller Hallen von Mexico City bis Moskau. In einer Welt, in der der Fokus auf „brandneu“ steht, platzieren sich Delorentos mit einer konstanten Energie, mit der sie an Songs schreiben und Shows spielen, die leidenschaftlich, ehrlich und aufregend bleiben.

In ihrer grünen Heimat gelten Delorentos als eine der besten, fantasievollsten und interessantesten Bands. Dort hat die vierköpfige melodie-verliebte Gitarrenband seit ihrer Gründung 2005 bereits den Choice Music Prize & Meteor Award als Best Irish Band gewonnen und kann auf regelmäßige Top 10 Platzierungen zurückblicken, sowie auf Shows mit den Arctic Monkeys, Bruce Springsteen, Supergrass und Gang of Four.