Delorentos: In Darkness We Feel Our Way

Die irische Indie-Rockband Delorentos veröffentlicht am 1. Dezember 2017 ihre Single „In Darkness We Feel Our Way“ und kündigen damit ein neues Album an, das 2018 erscheinen wird.

In ihrer grünen Heimat gelten Delorentos als eine der besten, fantasievollsten und interessantesten Bands. Dort hat die vierköpfige melodie-verliebte Gitarrenband seit ihrer Gründung 2005 bereits fünf Alben veröffentlicht, die ihnen neben dem Choice Music Prize & Meteor Award als Best Irish Band regelmäßige Top 10 Platzierungen bescherte, sowie Shows mit den Arctic Monkeys, Bruce Springsteen, Supergrass oder Gang of Four.

Sie sangen und schrien sich auf der Bühne die Seele aus dem Leib, schnappten zwischen den Liedern nach Luft, blickten Arm in Arm auf ein Meer aus Menschen in großen Hallen oder auf ein von Bier durchnässtes Publikum in urigen Kneipen. Sie lachten über schlechte Witze in lustigen Interviews, weinten vor Schmerz und Erschöpfung und vor Glück, wenn jemand die Texte mitsingen kann.

Es wird nicht einfacher werden, aber das macht auch den Reiz aus.

