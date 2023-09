Delorentos: True Surrender

Delorentos freuen sich, die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums True Surrender am 27. April 2018 anzukündigen. Dass es dieses neue, fünfte Album der Iren überhaupt gibt, ist ein Beweis für das Durchhaltevermögen und die Stärke der Band.

Im Herbst 2015 mieteten sich die Delorentos ein kleines Studio auf einem Weingut in Nordspanien. Hier begannen sie, den Grundstein für ein neues Album zu legen. Sie nahmen 15 Songs auf, nur um auf dem Heimweg kurz darauf zu entscheiden, dass die Songs alle falsch waren – zu nah an ihrem bisherigen Schaffen und zu weit entfernt von dem, was die Band eigentlich ausdrücken wollte.

Delorentos begannen, ihre ganze Herangehensweise ans Songwriting zu hinterfragen – und was sie mit ihrer Musik eigentlich erreichen möchten. Sie stellten fest, dass sie sich nach mehr Tiefe sehnten, mehr Ehrlichkeit und sich ein neues Level an Offenheit und Intimität wünschten, für das sie sich bisher noch nicht bereit gefühlt hatten. Das Album vom Weingut wurde wieder verworfen und sie ließen sich fallen in ihre neuen Ideen, um nochmal ein komplett anderes Album zu erschaffen.

True Surrender wurde geschrieben, arrangiert, aufgenommen, gemischt und gemastert in chaotischen drei Jahren. Die Geburt von Kindern sowie persönliche und berufliche Angst mischten sich mit kreativen Höhenflügen und künstlerischen Herausforderungen. Songs wurden geschrieben und wieder bis auf ihr Gerüst zurückgefahren, um dann nochmal aufgebaut zu werden mit neuer Instrumentierung und neuer Bedeutung – immer begleitet von dem konstanten Verlangen, ihr ganzes Herz und ihre ganze Seele in jeden einzelnen Ton zu legen.

So ist True Surrender zu einem Werk geworden, auf das Delorentos besonders stolz sind. Einen Vorgeschmack darauf geben die bereits veröffentlichten Singles „In Darkness We Feel Our Way“ (der einzige Überlebende des ursprünglichen Albums) und „In The Moment“, die jedoch nur an der Oberfläche der musikalischen Vielfalt des Albums kratzen. Melodische Töne, unterstützt von elektronischer Wärme; wohlklingende, sich ausbreitende Melodien, intensive Lyrics, die einen am Herzen zupfen, schimpfen und fluchen und letztendlich einen ganz neuen Einblick geben in das Leben einer Band aus vier Schulfreunden, die zusammen erwachsen geworden sind, sich auseinandergelebt und wieder zusammengefunden haben, in einer ganz neuen Form, mit neuem Verständnis und einer neuen Vision.

Dieser Prozess wurde unterstützt von den Kollaborateuren des Albums, Richie Egan (Jape), Tommy McLaughlin (Recording; Attica Audio, Donegal) und Ross Dowling (Mixing; Darklight Studios, Dublin) sowie Adrian Garry (Mixing; Keelys Lane Studio, Oldcastle).

True Surrender ist das bisher persönlichste Album der Band. Der ursprüngliche Sound der Delorentos, einer klassischen Indie-Gitarrenrock-Band, ist immer noch zu Teilen erhalten. Aber der Sound hat sich weiter entwickelt, vermischt und modifiziert hin zu einem brandneuen „edgy“ Biest, das nur so vor Stärke strotzt.

Der entschlossene Aufstieg der Delorentos war und ist ein wundervolles (und zeitweise verwirrendes) Auf und Ab voller Brüche, Labelwechsel, Reformierungen, aber auch Kritikerpreise, weltweiter Tourneen und voller Hallen von Mexico City bis Moskau. In einer Welt, in der der Fokus auf „brandneu“ steht, platzieren sich Delorentos mit einer konstanten Energie, mit der sie an Songs schreiben und Shows spielen, die leidenschaftlich, ehrlich und aufregend bleiben.