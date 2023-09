Delorentos: Islands

Mit “Islands” erscheint am 8. Juni die neue Single der Delorentos aus ihrem aktuellen Album „True Surrender“, das in ihrer Heimat Irland die Top 10 der Charts erklommen hat. Vor „Islands“ machten Delorentos bereits mit ihren Singles „In Darkness We Feel Our Way“ und „In The Moment“ auf sich aufmerksam und erreichten viel internationales Radio Airplay.

Ist „Islands“ doch die passende Untermalung für einen entspannten Sommernachmittag, so lädt der dazugehörige Glas Remix des Spaniers Paco dazu ein, mit den Delorentos der Abendsonne entgegen zu tanzen.

Um die Veröffentlichung ihres fünften Studioalbums „True Surrender“ zu feiern, begeben sich Delorentos im Herbst auf eine ausführliche Europatour – aber nicht, bevor sie im Sommer zahlreichen Festivals einen Besuch abstatten werden, wie dem Indiependence Festival und Sea Sessions in Irland.

Der Aufstieg der irischen Indie-Rockband Delorentos war und ist ein aufregendes (und zeitweise verwirrendes) Auf und Ab voller Brüche, Labelwechsel, Reformierungen, aber auch Kritikerpreise, weltweiter Tourneen und voller Hallen von Mexico City bis Moskau. In einer Welt, in der der Fokus auf „brandneu“ steht, platzieren sich Delorentos mit einer konstanten Energie, mit der sie an Songs schreiben und Shows spielen, die leidenschaftlich, ehrlich und aufregend bleiben.

“True Surrender is aptly titled – it is the work of a band that has removed its armour, rebuilt its layers, opened up its heart, and constructed a new way of doing things.” The Irish Times

“Meticulously honed and smartly arranged songs that remind us of Delorentos’ ability to fashion hook-laden radio friendly songs with an emotional heart, and with much to say.” Irish Independent

„Wer diese Iren noch nicht kennt, sollte sich rasch dieses Album anhören. Wunderschönes Album mit gutem Songwriting und Musik die auch tanzbar ist.“ Musikglobal

„Irischer Indie-Rock der Spitzenklasse! Delorentos haben einen eigenen, unverwechselbaren Stil, positive Stimmung rüberzubringen. Daumen hoch für ein tolles Album.“ Nordnews