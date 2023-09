Purified Black: Elvis Didn't Do No Drugs

Sänger und Texter Tico erzählt im Debüt ELVIS DIDN’T DO NO DRUGS Geschichten aus der Seele. Düsteres Zeug, mal voll Wut, aber auch mal voll Hoffnung und Liebe—das emotionale Repertoire des Lebens.

Die Facetten dieser Geschichten spiegelt auch die Musik von Purified Black wider: Die fünf Konstanzer lieben den plötzlichen Schnitt vom Harten ins Weiche, vom Lieblichen in die Zerstörung. Für Purified Black liegt genau darin die Ästhetik ihres Musizierens: Bring das brachiale Double-Bass-Gewitter, harte Riffs—und in der nächsten Sekunde ein zartes, leises Piano.

Die Instrumentierung ist klassisch rockig und hat neben echter Hammond hin und wieder einen leicht elektronischen Drall. Balladen wie »One Clear Thought«, kurze Bänger wie »Fat Boy« und »Copy & Paste«, das 9-Minuten-Epos »Step Inside«—was Purified Black schon mit reichlich Pathos auf der Bühne abgebrannt haben, kommt nun endlich auf Platte.

2016 haben Purified Black ein Zuhause bei Motor Entertainment aus Berlin gefunden; ELVIS DIDN’T DO NO DRUGS erscheint dort am 4. November 2016.

Produzent des Albums ist Schlagzeuger H. Aufgenommen hat Achim Lindermeir, gemastert Michael Schwabe—beide bekannte und gefragte Größen ihres Fachs.